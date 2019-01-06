ЦСКА досрочно пробился в плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА стал первым клубом в Континентальной хоккейной лиге, обеспечившим себе место в плей-офф текущего сезона. Столичные армейцы добились такого результата после одержанной победы над минским "Динамо" (2:1).

После 45 игр в активе подопечных Игоря Никитина 78 очков. ЦСКА продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции и всей лиги. После победного матча в Минске "красно-синие" уже не смогут опуститься ниже восьмого места на Западе, которое сейчас занимает подольский "Витязь" (44 очка). Даже в случае равенства очков у команд московский клуб будет иметь преимущество из-за дополнительных показателей.

Напомним, что ЦСКА не знает поражений на протяжении последних шести матчей.