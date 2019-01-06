Александр Самедов станет игроком "Крыльев Советов"

Бывший футболист московского "Спартака" Александр Самедов близок к переходу в самарские "Крылья Советов". Полузащитник успешно провел переговоры с представителями клуба. Официально о сделке будет объявлено позже, о чем сообщил директор по развитию клуба из Самары Александр Шикунов.

"Я и Божович уже созванивались с Самедовым, и мы решили поработать вместе, — приводит слова Шикунова Чемпионат.Com. – У нас, как и у него, есть желание совместного сотрудничества. Можно сказать, что мы уже обо всем договорились. Переговоры прошли успешно. Официально информация будет объявлена позже".

Напомним, что ранее Самедов покинул "Спартак" после того, как стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.