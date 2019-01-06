"Реал" проиграл "Реалу Сосьедад" в чемпионате Испании

Мадридский "Реал" потерпел поражение от "Реал Сосьедада" в рамках 18 тура чемпионата Испании по футболу. Встреча проходила на домашнем стадионе мадридцев "Сантьяго Бернабеу" и завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Басконии.

Гости открыли счет уже на 3 минуте поединка после того, как Виллиан Жозе успешно реализовал удар с 11-метровой отметки. Второй гол баски забили уже в концовке встречи, на 83 минуте. Автором гола стал Рубен Пардо. К тому моменту "Реал" играл в численном меньшинстве – за полчаса до финального свистка Лукас Васкес схлопотал вторую желтую карточку и покинул поле.

Для "Королевского клуба" это поражение от "Сосьедада" стало первым в родных стенах с 2004 года. Кроме того, в текущем сезоне в пассиве "сливочных" уже шесть поражений – ровно столько было у мадридцев по итогам 38 игр прошлого сезона.

После 18 туров "Реал" с 30 очками остался на пятой строчке турнирной таблицы Примеры. "Сосьедад" благодаря победе набрал 22 балла и поднялся на 11 позицию.