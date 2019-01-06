Автобус с туристами из Белоруссии попал в ДТП в Польше

В Подкарпатском воеводстве Польши попал в ДТП автобус, перевозивший белорусских туристов. В результате трагического инцидента погибли два гражданина Польши.

По данным местной полиции, причиной ДТП стало столкновение грузовика, водитель которого не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, и легкового автомобиля, сообщает РИА Новости. В результате этого столкновения погибли водитель и пассажир легковушки. Водитель перевозившего туристов автобуса, пытаясь избежать столкновения с попавшими в ДТП машинами, съехал в придорожную канаву. Никто из находившихся в нем 55 человек не пострадал.