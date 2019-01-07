Владимир Путин встречает Рождество в Санкт-Петербурге

На рождественское богослужение в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге прибыл президент России Владимир Путин. На праздничной службе также присутствуют полномочный представитель главы государства в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В 2012 году Владимир Путин уже встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе, будучи премьер-министром. Тогда он рассказал журналистам, что был крещен в этом соборе в младенчестве, напоминает ТАСС.

Спасо-Преображенский собор ведет свою историю с XVIII века, он был построен по распоряжению императрицы Елизавета Петровна в благодарность гвардейцам Преображенского полка за помощь при ее восшествии на престол. В 1796 году храм получил статус "собора всей гвардии". В нынешнем виде он был построен в первой трети XIX века по проекту архитектора Василия Стасова. По его же проекту была создана ограда собора, состоящая из трофейных турецких пушек.

По данным Санкт-Петербургской епархии, в наши дни Спасо-Преображенский собор — один из самых посещаемых храмов Северной столицы. Главными его святынями ныне являются икона "Спас Нерукотворный" и икона Божией Матери "Всех Скорбящих Радость".