Диего Годин согласовал контракт с "Интером"

Футболист мадридского "Атлетико" и сборной Уругвая Диего Годин согласовал условия личного контракта с миланским "Интером". Соглашение между сторонами будет рассчитано на 2 года, а сам уругваец получит зарплату в размере 6 миллионов евро в год.

Действующее соглашение Година с "Атлетико" истекает через полгода и в таком случае "нерадзурри" могут получить уругвайца бесплатно, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Football Italia. Впрочем, миланцам все равно придется заплатить агентам игрока порядка 5 миллионов евро.

Кроме того, договор между Годином и "Интером" будет также включать в себя пункт о его продлении на год. Однако помешать сделке может "Атлетико", который намерен продлить действующий контракт игрока.

За мадридский клуб Годин выступает с 2010 года.