В Сербии спасены двое россиян

В канун православного Рождества Горная служба спасения Сербии пришла на помощь двум гражданам России, застрявшим на автомашине в снегу в горах.

Информация о бедственном положении супружеской пары из России поступила из российского консульства, сообщает РИА Новости. По данным дипломатов, они направлялись на автомобиле в Черногорию через горный массив Голия, но выбрали по GPS альтернативную дорогу и застряли в снежных наносах.

Сербским спасателям удалось вступить в контакт с попавшими в сложную ситуацию людьми. Они выяснили, что в автомобиле есть достаточно топлива, чтобы прогревать машину, пока к ней не доберутся по снегу. С помощью полученных координат супруги были обнаружены, извлечены вместе с автомобилем из наносов и эвакуированы.

В ночь на воскресенье, 6 января, на горном массиве Голия температура воздуха опустилась ниже 10 градусов мороза, высота снежного покрова превысила один метр.