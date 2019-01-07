Овечкин и Кузнецов принесли победу "Вашингтону" над "Детройтом"

Российские нападающие "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов принесли победу своему клубу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги над "Детройт Ред Уингз". Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу "кэпс".

Кузнецов стал автором двух результативных передач – на Тома Уилсона и Михала Кемпны, а Овечкин ассистировал Трэвису Бойду. Отметим, что первый голевой пас Кузнецова из двух стал для него 300 очком в заокеанской карьере. Таким образом, в его активе теперь 301 балл – 87 шайб и 214 ассистов.

Также в матче принял еще один россиян "Вашингтона" – Дмитрий Орлов, который провел на льду 18 минут 16 секунд, но отличиться результативными действиями ему не удалось.

"Столичные" благодаря победе прервали неудачную серию из трех поражений. Теперь в активе действующего обладателя Кубка Стэнли 54 очка и 3 место в Восточной конференции. "Детройт" имеет на своем счету 39 баллов и 14 место Востока.