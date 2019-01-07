США не торопятся выводить войска из Сирии

США не будут торопиться с выводом войск из Сирии, вопреки более ранним обещаниям. Об этом заявили и американский президент Дональд Трамп, и его советник по национальной безопасности Джон Болтон.

Дональд Трамп и вовсе сказал журналистам, что не обещал скорого выхода американских военных из арабской республики. "Мы уходим из Сирии, мы выведем оттуда наши войска... Я никогда не говорил, что это будет сделано так уж быстро", — подчеркнул он.

В свою очередь, Джон Болтон во время визита в Израиль отметил, что у Соединенных Штатов есть определенные условия для вывода войск, сообщает телеканал "Россия 24". В частности, речь идет о полном уничтожении боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), а также о предоставлении защиты курдам, которых поддерживает Вашингтон.

Все это противоречит предыдущим заявлениям Дональда Трампа, который в конце минувшего года сказал, что США полностью выводят войска из Сирии, поскольку террористы там уничтожены. Такое заявление привело к конфликту американского президента с одним из самых влиятельных министров: прошение об отставке подал глава Пентагона Джеймс Мэттис.