Ричард Паунд: критики ситуации с РУСАДА похожи на линчевателей

Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд сравнил всех критиков ситуации вокруг статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с линчевателями. Функционер считает, что такие люди не знают всех деталей ситуации.

"Банды линчевателей – это беззаконные группировки, преследующие одну цель – казнить кого-то без суда и следствия, — приводит слова Паунда "Спорт-экспресс". – Большая часть реакции на не предоставление Россией доступа к лаборатории как раз похожа на толпу линчевателей. Многие из них должны знать – они выходят за рамки дозволенного. Они недостаточно осведомлены всей проблемой для таких резких взглядов. Другие и вовсе не постарались получить информацию по этой теме…"

"Главной целью должно быть получение таких данных, их анализ и желание найти доказательства возможных случаев нарушения антидопинговых правил. Необходимо их расследовать и закрыть эту грязную главу российской истории. Также нужно осознать, что правила едины для всех стран".

Напомним, что РУСАДА в сентябре 2018 года было восстановлено в правах. Согласно одному из условий российская сторона должна была предоставить WADA доступ до Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря. Однако эксперты WADA приехали в Россию с не сертифицированным оборудованием в соответствии с законодательством РФ и не смогли вовремя извлечь необходимые данные.