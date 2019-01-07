Скончалась экс-участница "Битвы экстрасенсов" Дария Воскобоева

Бывшие участники популярного телевизионного шоу "Битва экстрасенсов" сообщили в социальных сетях о кончине бывшей участнице проекта, финалистки его XVII сезона Дарии Воскобоевой.

Так, бывший соперник усопшей Антон Мамон написал в своем Instagram: "Ты была прекрасным человеком! Земля тебе пухом".

Соболезнования выразила другая финалистка XVII сезона шоу Надежда Шевченко — под фото бывшей соперницы она написала "Покойся с миром".

РИА Новости сообщает, что Последний размещенный в Instagram самой Дарии Воскобоевой пост — об отмене запланированного на 6 января мероприятия: "Дорогие друзья, в связи с личными обстоятельствами наше мероприятие "Рождественские гадания" отменяется. Следите за новостями и анонсами в ленте. Всех любим и обнимаем".