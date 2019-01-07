"Краснодар" согласовал контракт с воспитанником "Арсенала"

Футбольный клуб "Краснодар" согласовал условия личного контракта с полузащитником шведского АИКа Кристоффером Олссоном. 23-летний футболист обойдется "быкам" в пять миллионов евро. Футболист уже прошел медицинское обследование.

Срок контракта не оглашается, однако по сообщению Чемпионат.Com со ссылкой на Expressen, соглашение будет долгосрочным. Предположительно, стороны поставят подписи под договором в течение ближайшей недели.

Олссон является воспитанником лондонского "Арсенала", однако за основной состав "канониров" он провел лишь один матч. За время выступлений в АИКе он в 76 матчах поражал ворота соперников 9 раз, а еще 14 раз записывал на свой счет голевые передачи.

Интерес к Олссону также проявляли итальянские "Фиорентина" и "Удинезе", а также испанская "Сельта".