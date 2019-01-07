В Москве встретили светлый праздник Рождества

Центром торжеств в Москве стал храм Христа Спасителя. Рождественскую службу в главном храме страны возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. О чем молились верующие?

В храме Христа Спасителя горят все свечи как зримый символ Вифлеемской звезды, воссиявшей над миром. Рождественское богослужение начинается за час до полуночи, когда истекают последние минуты Рождественского сочельника — кануна великого праздника.

Богослужение в кафедральном соборе возглавляет патриарх Кирилл. В главном храме страны — премьер Дмитрий Медведев и его супруга Светлана, рядом с ними воспитанники православной гимназии, расположенной в столичном Троице-Лыкове. В бело-золотом храме, украшенном еловыми ветвями и цветочными гирляндами — несколько тысяч верующих.

В центре храма установлен Святой Вертеп, символизирующий пещеру, где родился Спаситель. Священнослужители проводят богослужение в торжественных белых и золотых одеждах. Под сводами храма многократно звучит рождественский тропарь — песнопение, прославляющие праздник.

Рождество – праздник, во время которого люди вспоминают пришествие в мир Спасителя. Он воплощается в человеческом роде, чтобы соединить людей с Богом, освободить от греха. Поэтому уже много столетий Рождество — время, когда принято выражать особую заботу и внимание по отношению к ближним.

"Я хочу поздравить всех вас и пожелать всем одного и того же — чтобы мир Христов и свет, принесенный Спасителем, пребывал в ваших сердцах и даровал вам силы для достойного прохождения жизненного пути. С праздником!" – провозгласил предстоятель РПЦ.

Рождество — один из главных праздников в христианском календаре. В эту особенную ночь принять участие в торжественном богослужении в храм Христа Спасителя люди приехали со всех уголков России — из городов и совсем небольших поселков. Рождественские службы этой ночью прошли 493 храмах, 15 монастырях Москвы и 30 тысячах приходах Русской Православной Церкви по всему миру.

Рождество — один из самых светлых и дающих надежду праздников. В этот день верующие празднуют рождение Бога в человеческом роде, когда кроткий младенец оказался сильнее всей тысячелетней истории зла и насилия, своим рождением открыв новую эру в истории человечества.