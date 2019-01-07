Индонезию сотрясло мощное землетрясение

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, в центральной части Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5.

Эпицентр сейсмического события располагался в акватории Молуккского моря в 178 километрах к северу от города Тернате. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное", передает "Интерфакс".