"Золотые глобусы" нашли своих обладателей

В Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения премии "Золотой глобус" за достижения в кино и на телевидении. Лучшими фильмами стали комедия "Зеленая книга" и драма" Богемская рапсодия".

В сериальном сегменте наград удостоились "Американцы" — о советских разведчиках в США, и "Метод Комински". Актерские "Глобусы" достались Майклу Дугласу, Кристиану Бэйлу, Глену Клоузу и Рами Малеку, сообщает телеканал "Россия 24".

Певица Леди Гага получила приз за песню к фильму "Звезда родилась", Альфонсо Куарон — за режиссуру. Награда за вклад в кино у актера Джеффа Бриджеса.

Премия "Золотой глобус" вручается по итогам прошедшего года в более чем двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение, напоминает ТАСС. Особенность номинаций "Лучший фильм", "Лучший актер" и "Лучшая актриса" заключается в том, что они разделены на драматический и комедийно-музыкальный жанры — это правило действует с 1951 года.

Вручаемая победителям статуэтка представляет собой установленный на четырехгранной колонне из мрамора миниатюрный глобус из цинка, покрытый позолотой и обвитый кинолентой.