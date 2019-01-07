Тема:
Новый год и Рождество 1 час назад
Манифестации не омрачили Рождество в Вифлееме
Рождественские торжества проходят на месте рождения Иисуса Христа — в Вифлееме. Меры безопасности традиционно усиленные, полиции уже пришлось разгонять митингующих. Кто и чем оказался возмущен?
В рождественские дни Вифлеем и площадь Яслей становятся самым главным местом на Земле, ибо мало кем замеченное тихое семейное событие, произошедшее здесь более двух тысяч лет назад, без преувеличения изменило весь мир.
Январь на Хевронском нагорье — время дождей и пронизывающих ветров. И оттого сотни паломников, приехавших на Рождество в град Давидов, прячутся в ожидании службы в стенах древнейшего христианского храма, возведенного еще в IV веке императрицей Еленой над пещерой, где по преданию когда-то скрывалось от непогоды Святое семейство.
В канун праздника в древней базилике завершилась реставрация недавно обнаруженной под слоем штукатурки мозаики — Мария, Иосиф, младенец Христос, апостолы. Так стены церкви были украшены десять веков назад — во времена латинского королевства крестоносцев. В сочельник здесь молились представители Русской духовной миссии, продолжая традицию, восходящую еще к игумену Даниилу, посетившему Святую Землю в начале XII века.
В этом году большая группа паломников прибыла в Вифлеем из Крыма. У яслей Рождества они молятся о мире, надеясь на преодоление раскола, привнесенного политикой в мир православия. Председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев отмечает: "На нашей братской Украине, к сожалению, политика вторглась в религию, в православие. И мы, севастопольцы, очень переживаем, молимся за то, чтобы наш единый народ не раскалывался, был един".
На площади Яслей, где сегодня сияет гирляндами самая главная рождественская елка, усиленные наряды полиции и палестинской президентской гвардии. Местные власти стараются сделать все, чтобы светлый праздник не был омрачен. Мэр Вифлеема Антон Сальман подчеркивает: "Мы рады всем приезжающим в наш город и поздравляя верующих. Желаем, чтобы Рождество стало для всех праздником мира и счастья".
Патриарший кортеж на Храмовой площади встречали неприветливо, полиция оттесняла от священнослужителей разгоряченных пикетчиков. Это православные палестинцы, считающие, что предстоятель Иерусалимской церкви продал некоторые земельные участки патриархии еврейским организациям. Но ни политика, ни военное противостояние не в состоянии остановить светлый праздник Рождества, обещающий — словами праздничного тропаря — "на земле мир и в людях благоволение."
Ранее по теме
-
В Москве встретили светлый праздник Рождества3 часа назад
-
Владимир Путин встречает Рождество в Санкт-Петербурге9 часов назад
-
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством9 часов назад
-
Православные христиане встретили Рождество10 часов назад
-
В ожидании чуда Рождества15 часов назад
-
Православные христиане готовятся к встрече Рождества1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии
- Сборная России по хоккею завоевала бронзу молодежного чемпионата мира
- Король, женившийся на "мисс Москва", отрекся от престола
- NASA не уведомило Роскосмос об отмене визита Рогозина в США
- Представитель Центробанка рассказал о грядущих изменениях тарифов ОСАГО
Самое читаемое
-
Соска и лейкопластырь: врачи рассказали, кто заклеил рот новорожденному в роддоме
- Женщина, отдавшая в сексуальное рабство свою дочь, получила 20 лет тюрьмы
- Известного российского актера убил тромб
- Россиянка и немец занялись сексом в центре Риги. Видео
- Умер трехлетний мальчик, получивший пулю в голову в новогоднюю ночь
Вести.Экономика
-
Чего ждать от экономики России в 2019 году?
- Самые дорогие проекты 2018 года
- Кому особенно тяжело будет в новом году: компании
- Кому особенно тяжело будет в новом году: страны
- 10 счастливчиков года в мире экономики в 2018 году
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
В России представили вседорожный фургон Renault
- Поедет ли старый BMW на дихлофосе и лаке для волос?
- Путин продлил срок уплаты штрафов со скидкой 50 процентов
- Известны сроки премьеры новой Skoda Octavia
- У чиновников забирают дорогущие BMW и пересаживают на "корейцев"
Недвижимость
-
Картошка, рыба и жертва взрыва: елки, которые нас удивили
- Отказ от долевого строительства: будет с новостройками в 2019-м
- На неубранный снег и реагенты можно жаловаться
- Как новые станции метро изменили жизнь москвичей
- Хакеры научились взламывать ванны
- Курильщиков обязали компенсировать вред соседям
Вести.Медицина
-
Изжога приводит к раку пищевода
- 5 мифов о депрессии, о которых нужно забыть
- Прячьте конфеты и шоколад: неочевидная опасность новогодней ночи
- Рейтинг мерзости: гангрена оказалась симпатичнее опарышей
- Почему нельзя спать в контактных линзах
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Раскольники получили томос
- Протесты во Франции не стихают: "жилеты" напали на министерство
- Православный мир встречает Рождество
Вести-Москва
-
Новый год в столице: десятки праздничных площадок ждут гостей
- Города Золотого кольца в Новый год стали магнитом для иностранцев
- Бейсджамперы устроили соревнования в Северном Чертанове
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
"Ты - киберкOMENтатор": стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Упражнения, которые помогут снизить давление не хуже лекарств
- Самые громкие открытия и прорывы российских учёных 2018 года
- Новый бумажный датчик определит уровень глюкозы по анализу слюны
- В глазных каплях найдено лекарство от агрессивного рака
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
7 cериалов, которые можно успеть посмотреть за новогодние праздники
- "Изъяли оружие и наркотики". Полиция провела обыски в общежитии столичного вуза
- Еда vs холод. Диетолог - о питании в лютые морозы
- СИЗО "Бутырка" доживает последние дни
- Футболист Глушаков вызван в полицию для дачи показаний