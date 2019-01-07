Манифестации не омрачили Рождество в Вифлееме

Рождественские торжества проходят на месте рождения Иисуса Христа — в Вифлееме. Меры безопасности традиционно усиленные, полиции уже пришлось разгонять митингующих. Кто и чем оказался возмущен?

В рождественские дни Вифлеем и площадь Яслей становятся самым главным местом на Земле, ибо мало кем замеченное тихое семейное событие, произошедшее здесь более двух тысяч лет назад, без преувеличения изменило весь мир.

Январь на Хевронском нагорье — время дождей и пронизывающих ветров. И оттого сотни паломников, приехавших на Рождество в град Давидов, прячутся в ожидании службы в стенах древнейшего христианского храма, возведенного еще в IV веке императрицей Еленой над пещерой, где по преданию когда-то скрывалось от непогоды Святое семейство.

В канун праздника в древней базилике завершилась реставрация недавно обнаруженной под слоем штукатурки мозаики — Мария, Иосиф, младенец Христос, апостолы. Так стены церкви были украшены десять веков назад — во времена латинского королевства крестоносцев. В сочельник здесь молились представители Русской духовной миссии, продолжая традицию, восходящую еще к игумену Даниилу, посетившему Святую Землю в начале XII века.

В этом году большая группа паломников прибыла в Вифлеем из Крыма. У яслей Рождества они молятся о мире, надеясь на преодоление раскола, привнесенного политикой в мир православия. Председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев отмечает: "На нашей братской Украине, к сожалению, политика вторглась в религию, в православие. И мы, севастопольцы, очень переживаем, молимся за то, чтобы наш единый народ не раскалывался, был един".

На площади Яслей, где сегодня сияет гирляндами самая главная рождественская елка, усиленные наряды полиции и палестинской президентской гвардии. Местные власти стараются сделать все, чтобы светлый праздник не был омрачен. Мэр Вифлеема Антон Сальман подчеркивает: "Мы рады всем приезжающим в наш город и поздравляя верующих. Желаем, чтобы Рождество стало для всех праздником мира и счастья".

Патриарший кортеж на Храмовой площади встречали неприветливо, полиция оттесняла от священнослужителей разгоряченных пикетчиков. Это православные палестинцы, считающие, что предстоятель Иерусалимской церкви продал некоторые земельные участки патриархии еврейским организациям. Но ни политика, ни военное противостояние не в состоянии остановить светлый праздник Рождества, обещающий — словами праздничного тропаря — "на земле мир и в людях благоволение."