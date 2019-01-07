Адвокат о задержании Руни: футболист смешал снотворное с алкоголем

Представитель английского нападающего клуба MLS "Ди-Си Юнайтед" Уэйна Руни прокомментировал задержание футболиста в американском штате Вирджиния, которое произошло еще 16 декабря.

Английский футболист нецензурно выражался в общественном месте, находясь в состоянии алкогольного опьянения. После задержания Руни был освобожден и должен был выплатить штраф в размере 116 долларов.

"Во время полета Руни принял предписанное количество снотворных таблеток, смешав их с некоторым количеством алкоголя. Поэтому он был дезориентирован по прибытии", — рассказал представитель экс-форварда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии.

Напомним, что Руни выступает за "Ди-Си" с лета 2018 года. За время выступлений в столичном клубе он в 20 матчах стал автором 12 голов и 6 результативных передач.