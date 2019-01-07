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7 января 201909:57

Лавины заблокировали Транскам, спасены 12 человек

Сошедшие в районе Рокского туннеля лавины остановили движение по Транскавказской магистрали, соединяющей Россию с Южной Осетией.

Пять машин, в которых ехали 12 человек (в том числе один ребенок), оказались заблокированы. На помощь людям пришли спасатели транскавказского подразделения северо-осетинского поисково-спасательного отряда. Людей вызволили и сопроводили до населенного пункта Бурон. Пострадавших нет.

В настоящее время в районе схода лавин продолжается расчистка дороги, сообщили ТАСС в пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

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