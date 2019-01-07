Владимир Путин поздравил православных с Рождеством

Президент России поздравил всех православных верующих с праздником Рождества Христова.

"Этот замечательный праздник дарит людям радость и надежду, объединяет их вокруг непреходящих духовных, нравственных ценностей, традиций милосердия и благотворительности", — подчеркнул глава государства.

По мнению Владимира Путина, Русская православная церковь и другие христианские конфессии играют большую роль в жизни России, заботясь об общественном согласии, о воспитании молодежи.

Президент так же отметил, что с Рождеством связана искренняя вера в добрые перемены и исполнение самых заветных желаний и пожелал всем, кто отмечает этот праздник, здоровья, успехов и благополучия, сообщили ТАСС в пресс-службе Кремля.