Самолеты не могут вылететь из Берлина в Москву из-за забастовки

В Берлине продолжается забастовка авиадиспетчеров. Городские аэропорты Тегель и Шенефельд работают с перебоями, рейсы отменяются и задерживаются, в том числе, в Россию, сообщает ТАСС.

Стачка продлилась с 5 утра до 8:45 по местному времени.

В числе отмененных – рейс "Аэрофлота" "Берлин-Москва". Всего под угрозой отмена находятся 80 рейсов.

В настоящий момент регистрация пассажиров в Шенефельде практически не осуществляется.

В акции протеста участвуют более 300 сотрудников двух аэропортов. Они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда.

Следующая стачка назначена на 23 января.