"Пытливый" сторожит американский эсминец

Черноморский сторожевик "Пытливый" контролирует десантный корабль ВМС США "Форт Макгенри". Американский корабль зашел в акваторию Черного моря 6 января. Он находится в румынском порту "Констанца". На борту корабля находятся 500 морпехов, сообщает Интерфакс.

Водоизмещение "Форта Макгенри" составляет 16,1 тысячи тонн, а длина — 190 метров. На корабле есть зенитная артиллерия и ракетное оружие.

"Форт-Макгенри" входит в состав ударной амфибийно-десантной группы ВМС США. Другие корабли этого подразделения в настоящий момент находятся в восточном Средиземноморье.

Группа вошла в акваторию Средиземного моря 31 декабря. После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. В соответствии с Конвенцией Монтрс 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

