Павлюченкова и Родина вылетели в первом круге турнира в Австралии

В австралийском Хобарте стартовал турнир Женской теннисной ассоциации, призовой фонд которого составляет более 225 тысяч долларов. Россиянки Анастасия Павлюченкова и Евгения Родина проиграли в своих матчах первого круга и покинули соревнования.

Павлюченкова, посеянная на турнире под пятым номером, в первом раунде проиграла белоруске Вере Лапко со счетом 3:6, 6:3, 3:6. Родина уступила словачке Анне-Каролине Шмидловой — 5:7, 7:6 (7:5), 3:6​​​.