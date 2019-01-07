На юге столицы нашли авиабомбу времен войны

В Москве рабочие в ходе проведения земляных работ обнаружили авиационный фугас времен Великой Отечественной войны.

Опасная находка была сделана в Криворожском проезде (юг столицы). В настоящее время место происшествия оцеплено, жилых домов рядом нет, рассказал ТАСС источник в экстренных службах города.

В ближайшее время бомбы будет вывезена в безопасное место и там уничтожена.