Теннисные рейтинги: Медведев, Хачанов и Касаткина остались при своих

Дарья Касаткина сохранила десятое место, а Мария Шарапова опустилась на одну строчку и теперь 30-я. Лидирует румынка Симона Халеп, далее идут немка Ангелик Кербер и датчанка Каролин Возняцки. Россиянка Вера Звонарева поднялась с 109-го на 95-е место после того, как на турнире в китайском Шэньчжене дошла до полуфинала.

У мужчин Даниил Медведев сохранил 16-ю позицию и не смог подняться выше, несмотря на выход в финал турнира в австралийском Брисбане. Карен Хачанов остался 11-м. Андрей Рублев опустился с 68-го на 84-е место. На первом месте рейтинга располагается серб Новак Джокович. Следом идут испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.