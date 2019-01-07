Патриарх призвал не становиться рабами гаджетов и напомнил о пришествии Антихриста

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих не впадать в зависимость от гаджетов – он сравнил их с алкоголем и наркотиками и назвал игрушкой дьявола. Человек, поглощенный технологиями, уходит из реальной жизни в виртуальную, и происходит "дегуманизация человеческой личности".

Кроме того, Патриарх считает, что всемирная сеть гаджетов дает возможность осуществлять "всемирный контроль над человеческим родом", и может появиться технология, которая обеспечит не только доступ, но и использование этой информации. "Вы представляете, какая будет власть сконцентрирована в руках тех, кто будет владеть знаниями о том, что происходит в мире!" – сказал Патриарх в рождественском интервью на "России 1".

Каждый раз, используя то или иное электронное устройство пользователь может передавать конфиденциальную информацию, даже не осознавая этого, отметил глава РПЦ.

Контроль из одной точки – предвестие пришествия Антихриста, напомнил предстоятель. По его словам, это "та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующий весь человеческий род".

"Не должно быть единого центра, по крайней мере, в обозримом будущем, если мы сами не хотим приблизить апокалипсис", — добавил он.

При этом Патриарх подчеркнул, что не является категорическим противником гаджетов, а церковь не выступает против технического прогресса, просто не нужно попадать в рабство устройств и оставаться внутренне свободными.