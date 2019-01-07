Сноубордиста из Новокузнецка оштрафовали за "шпионские" очки

Жителя Новокузнецка оштрафовали за покупку якобы шпионских очков. Увлекающийся горнолыжным спортом мужчина заказал их на Ali Express в 2017 году, чтобы снимать свои заезды. Однако таможенники сочли гаджет преступным, сообщает РИА Новости.

Представители власти передали информацию о покупке мужчины в полицию. Та возбудила против жителя Новокузнецка уголовное дело. Покупателя приговорили к штрафу в размере 15 тысяч рублей. Мужчина заявил, что не знал о наказании за приобретение такого рода товаров.

Подсудимый заявил, что будет обжаловать приговор, который был вынесен по статье "Покушение на незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации".

Интересно, что пленум Верховного суда рекомендовал не наказывать покупателей, которые случайно приобрели "шпионские" гаджеты.

В постановлении пленума отмечается, что диктофоны и видеорегистраторы могут считаться "шпионскими", только если их доработали и перепрограммировали.