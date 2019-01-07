Патриарх Кирилл пожелал россиянам оставаться на стороне света

Самое главное для россиян – оставаться "на стороне света", несмотря на соблазны и искушения, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью на канале "Россия 1".

Если есть свет, есть и тьма, напомнил глава РПЦ, добавив, что только от человека зависит, на чьей стороне он будет.

"Поэтому дай Бог, чтобы народ наш оставался на стороне света, несмотря на все эти искушения, соблазны, на весь тот разрушающий душу информационный поток, который сегодня обращен на человека", — отметил он.

Патриарх призвал россиян не отказываться от застолья и подарков, поскольку это важное измерение человеческой жизни, когда семья собирается вокруг стола, приходят близкие, есть возможность поговорить, поддержать друг друга и вместе порадоваться.

Предстоятель также высказался о тех людях, кто у власти. По его словам, на них лежит очень большая ответственность, однако будущее страны – общее дело, в котором россиянам нужно быть солидарными. Важную роль в этом играет культурный фонд, в который входят не только театр и кино, но и средства массовой информации – все это влияет на "сознательное ответственное участие людей в общественной жизни". В формирование солидарного общества может внести свой вклад и церковь, добавил патриарх, поскольку такое общество должно строиться на духовном и нравственном воспитании, а не на потребительской идеологии.

Что касается отношений России с другими государствами, они должны быть основаны на порядочности, "даже если нет любви". "Действия должны соответствовать тому, что декларируется в межгосударственных отношениях", — подчеркнул патриарх.