Боец UFC жестоко избила грабителя в Рио-де-Жанейро

Участница Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) Полиана Виана по прозвищу "Железная леди" избила грабителя, который попытался ее обворовать в Рио-де-Жанейро.

Фото спортсменки и преступника у себя на странице в Instagram выложил глава чемпионата Дэйна Уайт. Как отмечают бразильские СМИ, девушка ждала такси на улице, когда к ней подошел незнакомец и потребовал отдать ему мобильный телефон. Виана сначала нанесла несколько ударов, а затем взяла преступника на болевой до приезда полиции.

"Слева — Полиана, один из бойцов UFC. Справа — парень, который попытался ее ограбить", — подписал фото Уайт, добавив хэштег "очень плохая идея".

On the left is @Polyana_VianaDF, one of our @UFC fighters and on the right is the guy who tried to rob her #badfuckingidea pic.twitter.com/oHBVpS2TQt