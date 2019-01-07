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7 января 201912:05

Десятки голых людей в коронах отметили в ледяной воде праздник Трех царей в Праге

Youtube/CGTN

В Праге бурно отметили традиционный для католиков праздник Трех царей купаниями в ледяной воде под Карловым мостом в реке Влтаве.

Праздник отмечался 6 января, когда множество голых мужчины и несколько женщин надели бутафорские короны, прошли по Праге, а затем сели в лодки и искупались в реке. На улице был мороз, а температура воды не превышала трех градусов тепла.

 

Праздник Трех царей посвящен прибытию волхвов с дарами к новорожденному Иисусу. Мудрецы пришли, ориентируясь на Вифлеемскую звезду. По католической традиции волхвов (царей) было трое.

Во время празднования никто не пострадал, хотя люди основательно замерзли без должной подготовки.

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