"Золотой глобус": Леди Гага уступила Фредди Меркьюри

Триумфаторами 76-й премии "Золотой глобус" стали драма "Богемская рапсодия" Брайана Сингера и комедия "Зеленая книга" Питера Фаррелли – эти фильмы получили награды в самых важных номинациях. Вручение наград состоялось 6 января в Лос-Анджелесе, передает ТАСС.

"Богемская рапсодия" победила в номинации "Лучший драматический фильм", а сыгравший главную роль Рами Малек получил свой "Золотой глобус" в категории "Лучший актер в драматическом фильм". Картина рассказывает о пути к успеху Фредди Меркьюри и группы Queen.

При этом фильм преподнес сюрприз – критики прочили победу картине Брэдли Купера "Звезда родилась", в главной роли в которой снялась певица Леди Гага. В номинации также были представлены фильмы "Черный клановец" Спайка Ли, "Если Бил-стрит могла бы заговорить" Барри Дженкинса и фантастический фильм Райана Куглера "Черная пантера".

"Звезда родилась" потерпела неудачу и в номинации "Лучшая женская роль в драматическом фильме" – Леди Гага осталась без награды, она отошла Гленн Коулз за роль супруги известного литератора в фильме "Жена" режиссера Бьорна Рунге. За награду боролись также Николь Кидман, Розамунд Пайк и Мелисса Маккарти.

Тем не менее "Звезда родилась" все же не осталась без награды – песня Shallow, исполненная Брэдли Купером и Леди Гагой, признана лучшей.

Фильм "Зеленая книга", рассказывающий о путешествии известного джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году, победил в номинациях "Лучшая комедия или мюзикл", "Лучший сценарий" и "Лучший актер второго плана" – награду получил Махершала.

Лучшей актрисой второго плана стала Реджина Кинг за роль в фильме "Если Бил-стрит могла бы заговорить", лучшим актером в комедии стал Кристиан Бэйл за роль в фильме "Власть", лучшей актрисой в комедии стала Оливия Колман за роль в "Фаворитке".

У картины "Рома" мексиканца Альфонса Куарона – двойной триумф: "Лучший иностранный фильм" и "Лучший режиссер".

В номинации "Лучший драматический сериал" победила лента "Американцы" о сотрудниках КГБ, живущих в США под прикрытием. Соперниками многосерийной драмы стали "Возвращение домой", "Поза", "Телохранитель" и "Убивая Еву.

Лучшим комедийным сериалом стал "Метод Комински", а Майкл Дуглас, сыгравший главную роль, стал лучшим актером в телесериале. Его соперниками были Джим Керри ("Шучу") и Саша Барон Коэн ""Кто есть Америка?").

В анимации лучшей лентой стала работа режиссеров Боба Персичетти, Питера Рэмзи и Родни Ротмана "Человек-паук: Через вселенные".