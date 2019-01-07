В Петропавловской крепости Путин выстрелил из пушки и осмотрел ледовые скульптуры

Президент России Владимир Путин в этом году встретил Рождество в Санкт-Петербурге. Глава государства побывал на службе в Спасо-Преображенском соборе, где его в свое время крестили, а позже, в полдень, президенту предоставили почетное право произвести традиционный залп из пушки в Петропавловской крепости — он совершается каждый день в полдень из Нарышкина бастиона.

К президенту присоединился Владимир Бендет, коренной житель Петербурга, почетный строитель России — сегодня у него день рождения, ему исполнилось 85 лет, сообщает "Россия 24". Глава государства поздравил именинника и подарил ему ручку.

Путин также посетил фестиваль ледовых скульптур в Петропавловской крепости, осмотрел экспонаты и сфотографировался с детьми.