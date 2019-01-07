Организаторы молодежного чемпионата мира удалили ролик без флага России

Организаторы завершившегося в Канаде чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд удалили ролик с благодарностями болельщикам, в котором не нашлось места российскому флагу. Хотя остальные семь стран-участниц были представлены.

Сейчас видео удалено с официальной страницы чемпионата в Twitter. Вместо него был добавлен ролик, где присутствует только логотип турнира.

Молодежная сборная России заняла третье место на турнире. Первым чемпионом мира наступившего года стала сборная Финляндии, обыгравшая в финале сверстников из США.