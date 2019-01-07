Профсоюзы выступают за увеличение МРОТ вдвое

Глава Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что в Трудовой кодекс необходимо внести поправки, которые определяли бы уровень надбавок в МРОТ. По словам Шмакова, МРОТ необходимо поднять с нынешних 11 до 25 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

"Сегодняшний прожиточный минимум уже не соответствует реальным, даже минимальным потребностям людей", — заявил Шмаков в интервью "Российской газете".

Глава ФНПР заявил, что в 2018 году был принят закон о доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума и его ежегодной индексации. Впрочем, по словам Шмакова, эти меры недостаточны.

Шмаков отметил, что профсоюзы будут настаивать на изменении методики подсчета потребительской корзины и ее расширения до размера минимального потребительского бюджета.