Путин обсудил с премьером Индии борьбу с терроризмом и мировые проблемы

Борьбу с терроризмом и другие актуальные проблемы обсудил президент России Владимир Путин с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в ходе телефонного разговора. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры поздравили друг друга с Новым годом и обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня. Нарендра Моди также высказал самые добрые пожелания российскому народу в связи с праздником Рождества. Российский президент и индийский премьер договорились о продолжении контактов на различных уровнях, о наращивании взаимодействия в борьбе с международным терроризмом и в решении других актуальных мировых проблем.

В заключение беседы российский лидер пригласил премьера Индии на Восточный экономический форум, который пройдет в сентябре 2019 года во Владивостоке, в качестве главного гостя. А также пожелал Моди успехов на очередных парламентских выборах в Индии.