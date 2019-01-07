Морозы до 18 градусов ожидаются в Москве на этой неделе

На столицу надвигаются морозы, столбики термометров на этой неделе опустятся в Москве до минус 18 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Синоптики связывают понижение температуры с влиянием антициклона, который надвигается на столичный регион с юго-востока. Днем в среду температура воздуха в Москве опустится до минус 11—13 градусов, ночью — до 16—18. По Московской области местами прогнозируются морозы до минус 25 градусов. Снег маловероятен.

В четверг начнет усиливаться влияние циклона с северо-запада. Именно он определит погоду в Москве и Подмосковье до конца недели. В ночные часы температура опустится до минус 14 градусов в Москве, по области до минус 16 градусов. Днем будет 7—9 градусов мороза.

На выходных атмосферное давление начнет понижаться и составит 726—728 миллиметров ртутного столба. Ветер умеренный, температура — 9—12 градусов мороза в Москве, 9—14 — в Подмосковье. Днем — 5—10 градусов мороза.

Ранее сообщалось, что москвичи и гости российской столицы готовы провести два-три часа на морозе, чтобы попасть на выставки и в музеи. А полюс холода Оймякон, где в зоне минус 50 градусов — это климатическая норма, стал очень популярным у иностранных туристов. Все места в местных гостиницах и турбазах забронированы до конца новогодних праздников.