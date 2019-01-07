"Это — зоотерапия": хозяин Воланда прокомментировал нападение волка на ребенка

В СМИ и социальных сетях стремительно распространилось видео, на котором волк вроде бы кусает ребенка за ногу. Комментаторы, представившись очевидцами, сообщили, что разъяренное животное еле удалось оттащить от перепуганного малыша.

Инцидент произошел накануне в челябинском парке имени Гагарина. Владелец волка Воланда регулярно прогуливает там свое животное на цепи. По словам местных жителей, волк очень игривый, и не было ни одного случая, чтобы он хотя бы оскалил пасть.

Выяснилось, что волк играл с ребенком, толкнул малыша носом и нечаянно напугал. Владелец животного Сергей Панасенко быстро объявился в местном сообществе, где обсуждалось видео, и поблагодарил пользователей: "Спасибо всем, кто сразу понял, что это типичный фэйк и не повелись на провокацию, и таких здесь большинство, а это значит что люди наши умнеют".

Выяснилось, что Сергей регулярно приглашает детей со своими родителями на так называемую зоотерапию: за деньги пообщаться с волком и еще несколькими дикими животными — лисой, соболем, енотом.

Местной прессе Сергей так и сказал: "Панику не надо разводить, я хозяин его, и мама ребенка сама подвела, чтобы он учился не бояться. Это зоотерапия!"

В свою очередь, в пресс-службе местного отделения МВД сообщили, что "по данному факту обращения в полицию не было. По материалам, опубликованным в СМИ, проводится проверка."

Большинство пользователей челябинских сообществ удовлетворилось полученной информацией о дружелюбии волка Воланда и об отсутствии потерпевших, однако вопросы о том, можно ли выгуливать волка без намордника в общественных местах, пока остаются без ответа.