В Афганистане боевики устроили теракт и напали на полицейских

В афганской провинции Пактика из-за взрыва бомбы погибли 10 человек, в том числе два ребенка. 13 пострадавших направлены в больницу. Ни одна из действующих в стране группировок еще не взяла на себя ответственность за теракт, передает ТАСС.

Между тем в провинции Багдис на северо-западе страны боевики движения "Талибан" (запрещено в России) атаковали сразу несколько армейских и полицейских постов. Жертвами нападения стали около 20 военнослужащих и полицейских. Ответным огнем были уничтожены 15 талибов, передает "Интерфакс".