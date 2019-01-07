Самедов подпишет с "Крыльями Советов" контракт до конца сезона

Российский полузащитник Александр Самедов, покинувший московский "Спартак", подпишет контракт до конца сезона с самарскими "Крыльями Советов". К новой команде он присоединится 11 января.

Напомним, что ранее Самедов покинул "Спартак" после того, как стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Самедов является воспитанником столичного клуба. Он выступал за "Спартак" в 2004-05 годах, но потом покинул команду. Александр играл за "Локомотив", "Москву", московское "Динамо", снова за "Локомотив". Зимой 2017 года он вернулся в родной клуб, в составе которого стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

"11 января собираемся в Москве, пройдем медобследование и уже 14-го вылетаем на сбор, — рассказал директор по развитию клуба из Самары Александр Шикунов, которого цитирует РИА Новости. — Контракт с Самедовым пока будет рассчитан до конца сезона. Самедов с удовольствием откликнулся на наше предложение, никаких проблем не возникло".

Кроме того, "Крылья Советов" договорились со "Спартаком" Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" договорился с московским "Спартаком" о переходе на правах аренды полузащитника Артема Тимофеева. Кроме того, карьеру в Самаре продолжит защитник столичного "Локомотива" Виталий Денисов.