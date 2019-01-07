Москва и далее по расписанию: мировая премьера "Пассажиров"

18 января в Московском театре мюзикла пройдет мировая премьера "Пассажиров" Шены Кэррол, обладателя Drama Desk Award.

"Обычно гастроли по миру "7 пальцев" начинают в Париже. На этот раз было сделано исключение — Москва станет первым европейским городом, где труппа из Канады представит свою новую работу", — сказал гендиректор Театра мюзикла Смелянский.

"Мы рады принимать наших друзей из Канады в здании кинотеатра "Россия", где работаем с прошлого года, — отметил худрук Театра мюзикла Михаил Швыдкой. — Кстати, первым спектаклем, который мы представили здесь, стала "Принцесса цирка", поставленная при участии "7 пальцев".

Режиссер Шена Кэрролл известна по своим постановкам для Cirque du Soleil, номеру для церемонии вручения премии "Оскар" и цирковому шоу Qween of the Night на Бродвее в Нью-Йорке. За хореографию для спектаклей "7 пальцев" "Следы" (Traces) и "Обстоятельство" (Circumstance) Лена Кэрролл была удостоена престижных театральных премий.

Ее новая работа — история случайных попутчиков, встретившихся в вагоне поезда.

"7 пальцев", семь основателей театрального цирка, родом из Cirque du Soleil. Отсюда и результат: успех, многочисленные награды, 500 спектаклей по всему миру ежегодно, участие в церемонии открытия Зимних олимпийских игр в Сочи.

"Пассажиры" будут идти в Театре мюзикла три недели — до 9 февраля.