Попытка госпереворота в Габоне не удалась

В Габоне арестованы военные, объявившие о госперевороте и о создании Национального совета реставрации в эфире местного телевидения, сообщает Associated Press. Четверо мятежников взяты под стражу, одному удалось бежать, ведутся его поиски.

Ранее сообщалось, что в понедельник утром несколько человек, предположительно, являющихся военнослужащими Габона, появились в эфире государственного ТВ и заявили о военном перевороте "с целью восстановления демократии". Сейчас в столице Габона Либревиле объявлен комендантский час, отключен доступ к интернету. В город введены танки, за порядком на улицах следят военные патрули.

Президент центральноафриканской республики Габон Али Бонго Ондимба руководит страной с 2009 года, сменив на этом посту своего отца, правившего страной более 40 лет. Осенью прошлого года у Али Бонго случился инсульт, с этого времени он проходит лечение за границей, обращаясь к народу Габона с видеообращениями. Критики "режима Бонго" обвиняют семью в получении сверхприбылей от природных богатств Габона и нефтебизнеса, но не вкладывают средства в развитие страны.

Два года назад в Габоне были подавлены беспорядки, в ходе которых демонстранты подожгли здание парламента. Протестуя против переизбрания Али Бонго на второй президентский срок, манифестанты нападали на полицейских и пытались атаковать офис избирательной комиссии.

Российское посольство в Либервиле сообщает, что во время переворота россияне не пострадали. Внешнеполитическое ведомство РФ рекомендовало россиянам в столице Габона не выходить на улицу.