Снегопад обесточил четыре района Крыма

Почти 20 населенных пунктов Крыма, в том числе Керчь, остались 7 января без электричества. Причина — повреждения сети, вызванные налипанием мокрого снега и ветра. Без света и тепла остаются около шести тысяч человек, сообщает ТАСС.

Утром 7 января в Крыму объявили штормовое предупреждение. На

полуострове ожидается сильный мокрый снег и туман.

Больше всего аварий зафиксировано в Ленинском районе и Керчи. Отключения также произошли в Красногвардейском, Кировском и Симферопольском районах Крыма. Всего от стихии пострадали жители 17 населенных пунктов.

По словам вице-премьера крымского правительства Игорь Михайличенко, энергетики делают все для скорейшего восстановления электроснабжения в домах крымчан, сообщает РИА Новости.

"Прошу жителей районов набраться терпения и приношу извинения за временные неудобства", — заявил Михайличенко.