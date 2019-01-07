Столкновение фуры и микроавтобуса на Сахалине привело к смерти двух человек

Сегодня, 7 января, на Сахалине микроавтобус попал под колеса грузовика и был превращен в груду металла.

По предварительной информации, аварии предшествовал занос микроавтобуса, обгоняющего фуру. Его водитель запаниковал, нажал на тормоз и попал под несущийся грузовик.

Пассажирка микроавтобуса скончалась на месте. Водитель умер чуть позже — его доставили в реанимацию, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

О состоянии водителя грузовика не сообщается.