Рождественское чудо: спасенный из-под завалов малыш пришел в себя

Десятимесячный Ваня Фокин, которого нашли под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома, чувствует себя лучше. Сегодня мальчика навестила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Ребенка вместе с мамой эвакуировали из Магнитогорска в Москву. Сейчас он находится под наблюдением специалистов НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

- Маленькая девочка нас встретила на улице и попросила передать для малыша.

Таких подарков для Вани сейчас десятки. Родителям и врачам передают игрушки, книжки и письма со словами поддержки. И хотя жизнь ребенка в руках врачей, каждый старается помочь, чем может.

Еще несколько дней назад представить, что Ваня Фокин будет пускай неуверенно, но общаться с мамой, было почти невозможно. Сейчас 10-месячный малыш сам дышит, у него налажен метаболизм, работают почки. И, что очень важно, есть голос — это значит, что тяжелых осложнений от длительного пребывания на искусственной вентиляции легких удалось избежать.

"Он уже два дня дышит самостоятельно, активно реагирует, общается с мамой. Пока не говорит, ему всего 10 месяцев, но эмоционально входит в контакт. У него есть голос — это очень важно. Со вчерашнего дня он уже подплакивает. Слава Богу, ножка стабильная, нет некротических областей, но процесс заживления будет очень долгий", — рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Жизни ребенка больше ничего не угрожает. Теперь врачам предстоит работать с последствиями травмы. Ножка малыша, который 35 часов пролежал на морозе под бетонными плитами, была сломана и сильно обморожена. Ее удалось сохранить, но терапию будут продолжать. Прогнозы восстановления всех функций осторожные. Специалистам предстоит работа не одного дня и даже месяца. И, тем не менее, видеть Ваню в сознании, как говорят врачи, безусловное чудо.

"Мы расцениваем его сегодняшнее состояние как такой небольшой подарок родителям, нам всем к Рождеству. Он был абсолютно разбалансирован. Сегодня он осмысленно смотрит, реагирует на окружающих, сегодня он начал глотать, сегодня полностью сняли его с ИВЛ. Но проблем еще достаточно много", — сообщил Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Круглосуточно в палате с ребенком находятся лучшие врачи России. Каждый день они отчитываются о состоянии малыша.

Рядом с Ваней Фокиным и его мама. Ее комфортно разместили в столице и сделали все, чтобы она могла быть вместе со своим сыном. Стресс, который пережила семья после трагедии, еще чувствуется, но улучшение состояния Вани не может не радовать.

Дома малыша ждут папа и старший брат, но когда именно ребенок сможет вернуться к родным, сказать пока тяжело. Главная задача на сегодняшний день — полностью стабилизировать здоровье ребенка.