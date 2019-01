В Шанхае начали строить завод Tesla

Глава TeslaИлон Маск сообщил в своем Twitter, что в Шанхае стартовало строительство завода компании. Начальная стадия строительства должна завершиться летом, а уже к концу года предприятие сможет начать выпускать электромобили Model 3.

Это будет первый зарубежный завод Tesla. Планируется, что предприятие сможет производить до полумиллиона автомобилей в год. Строительство обойдется в 5 миллиардов долларов.

Looking forward to breaking ground on the @Tesla Shanghai Gigafactory today!