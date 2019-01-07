В Черном море затонуло судно с россиянами на борту

У берегов Турции в Черном море затонуло грузовое судно. Среди членов экипажа — россияне.

Трагедия произошла на севере страны, в 150 километрах от побережья провинции Самсун, сообщает агентство Reuters. Администрация Самсуна сообщает, что спасательные службы получили сигнал бедствия в понедельник, 8 часов утра. Сухогруз типа "Волго-Балт", шедший под панамским флагом, потерпел крушение. На его борту находились 13 членов экипажа.

Экипаж судна состоял из девяти граждан Украины, двух граждан Азербайджана и двух россиян, уточняется в сообщении. В данный момент известно о семи спасенных моряках, найдены тела двух погибших. На месте ЧП продолжается спасательная операция, в которой задействованы самолет и вертолеты.