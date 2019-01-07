Макгрегор требует боя с японцем Насукавой, которого нокаутировал Мэйвезер

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор попросил организовать ему выставочный бой с японцем Тенсином Насукавой, который 31 декабря нокаутом в первом раунде уступил американскому боксеру Флойду Мэйвезеру-младшему.

"Я хочу поехать в Японию и встретиться с Насукавой в выставочном бою по правилам ММА, – написал Макгрегор на своей официальной странице в Twitter. — Пожалуйста, организуйте этот бой".

Напомним, бой между Насукавой и Мэйвезером имел статус товарищеского и не вошел в официальную статистику бойцов. Соперники бились друг с другом в боксерских перчатках по правилам бокса.