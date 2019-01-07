Новости Спорт

Все видео этой рубрики
7 января 201914:45

Макгрегор требует боя с японцем Насукавой, которого нокаутировал Мэйвезер

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор попросил организовать ему выставочный бой с японцем Тенсином Насукавой, который 31 декабря нокаутом в первом раунде уступил американскому боксеру Флойду Мэйвезеру-младшему.

"Я хочу поехать в Японию и встретиться с Насукавой в выставочном бою по правилам ММА, – написал Макгрегор на своей официальной странице в Twitter. — Пожалуйста, организуйте этот бой".

Напомним, бой между Насукавой и Мэйвезером имел статус товарищеского и не вошел в официальную статистику бойцов. Соперники бились друг с другом в боксерских перчатках по правилам бокса.

Сейчас

14:36

В Черном море затонуло судно с россиянами на борту

10:45

На юге столицы нашли авиабомбу времен войны

09:40

Лавины заблокировали Транскам, спасены 12 человек

08:16

"Золотые глобусы" нашли своих обладателей

06:56

Индонезию сотрясло мощное землетрясение

06:19

В Лос-Анджелесе вручают "Золотые глобусы"

05:13

Скончалась экс-участница "Битвы экстрасенсов" Дария Воскобоева

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Черном море затонуло судно с россиянами на борту

В Черном море затонуло судно с россиянами на борту

3 минуты назад
Рождественское чудо: спасенный из-под завалов малыш пришел в себя

Рождественское чудо: спасенный из-под завалов малыш пришел в себя

19 минут назад
В Петропавловской крепости Путин выстрелил из пушки и осмотрел ледовые скульптуры

В Петропавловской крепости Путин выстрелил из пушки и осмотрел ледовые скульптуры

1 час назад
Патриарх Кирилл пожелал россиянам оставаться на стороне света

Патриарх Кирилл пожелал россиянам оставаться на стороне света

2 часа назад
Порошенко и Епифаний дали всем посмотреть томос об автокефалии

Порошенко и Епифаний дали всем посмотреть томос об автокефалии

40 минут назад
Морозы до 18 градусов ожидаются в Москве на этой неделе

Морозы до 18 градусов ожидаются в Москве на этой неделе

1 час назад
"Пытливый" сторожит десантный корабль ВМС США в Черном море

"Пытливый" сторожит десантный корабль ВМС США в Черном море

3 часа назад
Профсоюзы выступают за увеличение МРОТ вдвое

Профсоюзы выступают за увеличение МРОТ вдвое

1 час назад
Патриарх призвал не становиться рабами гаджетов и напомнил о пришествии Антихриста

Патриарх призвал не становиться рабами гаджетов и напомнил о пришествии Антихриста

3 часа назад
Десятки голых людей в коронах отметили в ледяной воде праздник Трех царей в Праге

Десятки голых людей в коронах отметили в ледяной воде праздник Трех царей в Праге

2 часа назад
"Это — зоотерапия": хозяин Воланда прокомментировал нападение волка на ребенка

"Это — зоотерапия": хозяин Воланда прокомментировал нападение волка на ребенка

1 час назад
"Золотой глобус": Леди Гага уступила Фредди Меркьюри

"Золотой глобус": Леди Гага уступила Фредди Меркьюри

2 часа назад
Фильм "Т-34" собрал миллиард в рекордные сроки

Фильм "Т-34" собрал миллиард в рекордные сроки

18 часов назад
Три самых успешных российских фильма-2018 созданы при участии ВГТРК

Три самых успешных российских фильма-2018 созданы при участии ВГТРК

03.01.2019 14:20
Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году?

Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году?

02.01.2019 10:16
Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

31.12.2018 11:20
Макгрегор требует боя с японцем Насукавой, которого нокаутировал Мэйвезер

Макгрегор требует боя с японцем Насукавой, которого нокаутировал Мэйвезер

14 минут назад
В Шанхае начали строить завод Tesla

В Шанхае начали строить завод Tesla

15 минут назад
Попытка госпереворота в Габоне не удалась

Попытка госпереворота в Габоне не удалась

24 минуты назад
Снегопад обесточил четыре района Крыма

Снегопад обесточил четыре района Крыма

33 минуты назад
Самые интересные тест-драйвы АвтоВестей 2018 года

Самые интересные тест-драйвы АвтоВестей 2018 года

49 минут назад
Сноубордиста из Новокузнецка оштрафовали за "шпионские" очки

Сноубордиста из Новокузнецка оштрафовали за "шпионские" очки

2 часа назад
Боец UFC жестоко избила грабителя в Рио-де-Жанейро

Боец UFC жестоко избила грабителя в Рио-де-Жанейро

2 часа назад
Подросток вколол себе Библию

Подросток вколол себе Библию

3 часа назад
На юге столицы нашли авиабомбу времен войны

На юге столицы нашли авиабомбу времен войны

3 часа назад
В телевизорах Samsung появится поддержка сервисов Apple

В телевизорах Samsung появится поддержка сервисов Apple

4 часа назад
Лавины заблокировали Транскам, спасены 12 человек

Лавины заблокировали Транскам, спасены 12 человек

5 часов назад
Манифестации не омрачили Рождество в Вифлееме

Манифестации не омрачили Рождество в Вифлееме

6 часов назад
Индонезию сотрясло мощное землетрясение

Индонезию сотрясло мощное землетрясение

8 часов назад
В Москве встретили светлый праздник Рождества

В Москве встретили светлый праздник Рождества

8 часов назад
Скончалась экс-участница "Битвы экстрасенсов" Дария Воскобоева

Скончалась экс-участница "Битвы экстрасенсов" Дария Воскобоева

9 часов назад
Ричард Паунд: критики ситуации с РУСАДА похожи на линчевателей

Ричард Паунд: критики ситуации с РУСАДА похожи на линчевателей

9 часов назад
США не торопятся выводить войска из Сирии

США не торопятся выводить войска из Сирии

10 часов назад
Туристические поездки в Японию стали дороже

Туристические поездки в Японию стали дороже

11 часов назад
Найденные на Эльбрусе заблудившиеся спортсмены не пострадали

Найденные на Эльбрусе заблудившиеся спортсмены не пострадали

11 часов назад
Уэйн Руни арестован за пьяный дебош

Уэйн Руни арестован за пьяный дебош

17 часов назад
Арапова из СИЗО перевели под домашний арест

Арапова из СИЗО перевели под домашний арест

20 часов назад
Домушники дали настоящий бой жильцам киевской многоэтажки

Домушники дали настоящий бой жильцам киевской многоэтажки

21 час назад
Пиратский захват: местонахождение россиян неизвестно

Пиратский захват: местонахождение россиян неизвестно

22 часа назад
Кроссовер разнес семь машин на парковке гостиницы в Алтайском крае. Видео

Кроссовер разнес семь машин на парковке гостиницы в Алтайском крае. Видео

22 часа назад
Король, женившийся на "мисс Москва", отрекся от престола

Король, женившийся на "мисс Москва", отрекся от престола

23 часа назад
Приглашение Рогозина отозвано: полет на Венеру под вопросом

Приглашение Рогозина отозвано: полет на Венеру под вопросом

23 часа назад
Опасный флешмоб захватывает мир

Опасный флешмоб захватывает мир

06.01.2019 14:22
Сильный шторм повредил набережную в Олимпийском парке Сочи

Сильный шторм повредил набережную в Олимпийском парке Сочи

06.01.2019 14:10
США попали в десятку самых опасных стран для женщин

США попали в десятку самых опасных стран для женщин

06.01.2019 13:30
Соска и лейкопластырь: врачи рассказали, кто заклеил рот новорожденному в роддоме

Соска и лейкопластырь: врачи рассказали, кто заклеил рот новорожденному в роддоме

06.01.2019 10:48
Представитель Центробанка рассказал о грядущих изменениях тарифов ОСАГО

Представитель Центробанка рассказал о грядущих изменениях тарифов ОСАГО

06.01.2019 09:58
Что нужно знать, покупая квартиру в другой стране

Что нужно знать, покупая квартиру в другой стране

05.01.2019 12:00
Три причины, почему праздники все-таки полезны для здоровья

Три причины, почему праздники все-таки полезны для здоровья

05.01.2019 10:58
Самые дорогие "слезы": автомобили, ремонт которых нас удивил в 2018 году!

Самые дорогие "слезы": автомобили, ремонт которых нас удивил в 2018 году!

05.01.2019 09:57
Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

29.12.2018 11:15