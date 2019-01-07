Иржи Секач из "Ак Барса" признан лучшим нападающим недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков по итогам очередной игровой недели. Лучшим нападающим признан нападающий казанского "Ак Барса" Иржи Секач, который набрал в двух матчах 3 очка (2 гола + 1 передача).

Лучшим вратарем стал голкипер санкт-петербургского клуба СКА Магнус Хелльберг, который помог своей команде выиграть два гостевых матча, один из них отыграв на ноль.

Лучшим защитником недели признан Даррен Диц из астанинского "Барыса". Диц, в активе которого 3 очка (2 гола + 1 передача) в двух проведенных встречах.

Новичком недели стал голкипер Илья Коновалов из ярославского "Локомотива", который помог команде одержать победы в двух матчах, один из них отыграв на ноль.