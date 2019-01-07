Томос придется вернуть

Томос об автокефалии Православной церкви Украины в ближайшее время придется вернуть из Киева в Стамбул, чтобы его подписали все члены Святейшего Синода Константинопольского патриархата, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента по делам религий Минкульта Украины Андрея Юраша.

Ранее томос выставили в соборе Святой Софии, после этого его собирались переместить в Трапезный храм, где документ смогли бы увидеть все желающие. Однако в ближайшие дни томосу предстоит вернуться в Стамбул.

Синод, на котором планируется подписание документа, состоится через два дня, после чего томос снова отправится на Украину, где будет храниться "в особых условиях".

Между тем, украинская политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" собирается обратиться в Конституционный суд, чтобы отменить все решения Рады в вопросах церкви. Лидер партии Юрий Бойко напомнил, что по Конституции страны церковь отделена от государства, и вмешательство политиков в церковные дела – нарушение главного закона.

Политик считает, что томос об автокефалии только усилит противоречия внутри страны, и церковный раскол станет расколом в обществе. "Это абсолютно плохая вещь, когда вопрос церкви был использован действующим президентом как элемент предвыборной программы", — подчеркнул Бойко.