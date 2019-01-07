После Питера Путин посетит Калининград

8 января президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Калининград. В частности, глава государства посетит первое в стране подземное хранилище газа, созданное в глубинных отложениях каменной соли, а также поучаствует во вводе в эксплуатацию терминала по приему газа и плавучей регазификационной платформы.

В тот же день Владимир Путин проведет совещание по вопросу создания во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе культурно-образовательных и музейных комплексов, сообщили ТАСС в пресс-службе Кремля.

7 января президент провел в Санкт-Петербурге, где принял участие в рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе, произвел традиционный залп из пушки в Петропавловской крепости, а также осмотрел ледяные скульптуры на фестивале "Путешествие вокруг света". Кроме того глава государства встретился с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым и обсудил с ним насущные проблемы города, передает РИА Новости.