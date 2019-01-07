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7 января 201916:31

В Госдуме и Совфеде прокомментировали идею двукратного увеличения МРОТ

Global Look Press

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что выдвинутое ранее предложение об увеличении МРОТ до 25 тысяч рублей "заслуживает реализации", однако в настоящий момент правительство не поддерживает подобные инициативы, сообщает РИА Новости.

По словам Нилова, на рассмотрении в комитете по труду и соцполитике сейчас находится несколько законопроектов об изменениях в этой сфере, в том числе о структуре расчета потребительской корзины, которая бы привела к ее фактическому удорожанию, и об отмене действия нынешней корзины, с тем чтобы в дальнейшем можно было принять новую.

Чиновник заявил, однако, что сейчас эта идея в правительстве не поддерживается.

"Были заявления и вице-премьера Голиковой о возможных изменениях к 2020 году, но пока законодательные изменения не поддерживаются. Позиция партии власти в основном ориентирована на позицию правительства, хотя члены комитета осознают, понимают и разделяют желание об изменении текущей ситуации", — добавил глава думского комитета.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский добавил, в свою очередь, что вопрос о повышении минимального размера оплаты труда связан с бюджетами субъектов РФ, у которых сейчас нет на это достаточных средств, эту проблему необходимо решать постепенно, сообщает ТАСС.

"На сегодняшний день наиболее сложная ситуация у северных территорий, поэтому одним таким решением, большим скачком нам вряд ли удастся [поднять МРОТ], экономика регионов не позволит", — отметил чиновник.

Рязанский напомнил, что повышение МРОТ означает, к примеру, увеличение зарплат врачей, что повлечет за собой необходимость повысить взносы в фонды обязательного медицинского страхования, треть поступлений в которые — это выплаты регионов за неработающее население. Таким образом, повысится и нагрузка на бюджеты субъектов РФ.

МРОТ в России с 1 января равняется величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года и составляет 11280 рублей.

 

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